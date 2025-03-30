جلسة تصوير جديدة.. كارول سماحة تهنئ جمهورها بـ عيد الفطر المبارك

كتبت- نوران أسامة:

خطفت الفنانة اللبنانية كارول سماحة الأنظار في أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها.

ونشرت كارول الصور عبر حسابها على "إنستجرام"، مهنئة جمهورها بعيد الفطر، وعلّقت: "عيد فطر مبارك، أحبكم جميعًا".

وظهرت بإطلالة أنيقة وجريئة، مرتدية فستانًا قصيرًا باللون الأحمر، ما أضفى عليها مزيدًا من الجاذبية.

يُذكر أن كارول سماحة طرحت في سبتمبر الماضي أحدث ألبوماتها الغنائية بعنوان "مختلفة"، والذي ضم 13 أغنية، منها: غنوا لحبيبي، نفس، حالة تخدير، كتير بخاف، أجمل سنين، مختلفة، حبيبي سلام، خبيني بشنطة، بقيت أسد، بتعقد، طب بعدين، وقت الحب، اضحك يا قلبي، بوسة.

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