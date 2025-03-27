نهى عابدين: "والدتي كانت شديدة عليا وضربتني وهذه العادات أثرت نفسيتنا"

كتب- هاني صابر:

أكدت الفنانة نهى عابدين، أن والدتها كانت شديدة عليها خلال تربيتها حيث أن والدها وزوجها توفى وهي في سن صغيرة في مجتمع يفكر بطريقة مختلفة، موضحة أن الظروف التي وضعت فيها والدتها كانت ضغط نفسي عليها، مضيفة: "طول الوقت أمي كانت شديدة علينا".

وقالت نهى عابدين، ببرنامج "أسرار"، إن والدتها سيدة ريفية وتعرضت لضغط مجتمعي بعد وفاة زوجها في سن مبكرة، مضيفة: "ممكن الشدة في التربية من والدتي مكنتش أصح حاجة لكن هي ست ريفية وتعرضت لضغط مجتمعي".

وأضافت نهى عابدين، أن والدتها ظلت شديدة عليها في التعامل طوال فترة اقامتها معها في الاسكندرية، وردت على طبيعة شدتها عليها قائلة: "ساعات كانت تمنعني من الخروج وأنا صغيرة ولما كبرت حسيت إنى مسؤولة عن تصرفاتي وضربتني والضرب حصل لنا كلنا وده مش صح وأكيد أثر على نفسيتنا".