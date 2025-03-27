"حكايات هو وهي".. تفاصيل أزمة فرضت عرض مسلسل أحمد زكي وسعاد حسني في رمضان

كتب-مصطفى حمزة:

"حكايات هو وهي"، واحد من أشهر الأعمال الدرامية التي عرضت في شهر رمضان، وشارك في بطولته النجم أحمد زكي والنجمة سعاد حسني.

الفنان الراحل أحمد زكي، الذي رحل عن عالمنا، في مثل هذا اليوم 27 مارس، في عام 2005، قدم أولى حلقات "حكايات هو وهي"، يوم 1 رمضان، الذي وافق يوم 20 مايو 1985.

والمفارقة هنا، أن كواليس عرض المسلسل، شهدت أكثر من تعديل، إذ ظهر الفنان الراحل، في لقاء تلفزيوني، وقدم اعتذاره إلى المشاهدين، عن تأجيل عرض العمل في شهر رمضان، مؤكدا أن الحلقات وعددها 15، تحتاج الخروج بشكل أفضل.

"حكايات هو و هي"، التي كتبتها الكاتبة سناء البيسي، وأعد لها المعالجة الدرامية المخرج يحيى العلمي، كان من المقرر في البداية، أن تكون عبارة عن 30 حلقة، وتم تصوير أول 7 حلقات، على مدى عام والنصف.

وقام المخرج يحيى العلمي، بتصوير 3 حلقات، في الفترة من يناير إلى مايو 1985، قبل أن يتم الاستقرار على عرض الحلقات العشرة، في شهر رمضان، وعدم اكتمال التجربة، بسبب الخلافات التي نشبت بين المخرج، وبطلة العمل الفنانة سعاد حسني.

"حكايات هو و هي"، من تأليف سناء البيسي، معالجة درامية وإخراج يحيى العلمي، سيناريو و حوار وأغاني صلاح جاهين، بطولة سعاد حسني، أحمد زكي، تحية كاريوكا، حسن عابدين، أبو بكر عزت.