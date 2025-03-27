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بسمة بوسيل تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في أحدث جلسة تصوير(صور)

10:00 ص الخميس 27 مارس 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    بسمة بوسيل
  • عرض 3 صورة
    بسمة بوسيل
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كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت المطربة بسمة بوسيل، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت بوسيل، الصور عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة مرتدية قفطانًا باللون الأحمر.

ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، وجاءت التعليقات كالتالي: "زينة" ، "أجمل واحدة" ، "بحبك" ، "ما شاء الله" ، "قمر" ، "قمراية الجيل".

يذكر أن، بسمة بوسيل طرحت في يناير الماضي أغنيتها "لأ ثواني" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" من كلمات عليم، ألحان محمد خلف، توزيع محمد العشي، ميكس وماستر مصطفى رؤوف.

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بسمة بوسيل بسمة بوسيل على انستجرام بسمة بوسيل بإطلالة أنيقة المطربة بسمة بوسيل
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