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يسرا ومنة شلبي وتامر حسني يقدمون واجب العزاء في والدة باسم سمرة (20 صورة)

10:43 م الأحد 02 مارس 2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    أحمد السبكي
  • عرض 20 صورة
    الفنان طارق لطفي
  • عرض 20 صورة
    باسم سمرة يستقبل العزاء في والدته
  • عرض 20 صورة
    تامر حسني وأحمد وفيق
  • عرض 20 صورة
    تامر حسني وباسم سمرة
  • عرض 20 صورة
    أحمد السعدني
  • عرض 20 صورة
    سليمان عيد
  • عرض 20 صورة
    تامر حسني
  • عرض 20 صورة
    شريف سلامة
  • عرض 20 صورة
    فيفي عبده 1
  • عرض 20 صورة
    فيفي عبده
  • عرض 20 صورة
    شريف سلامة في عزاء والدة باسم سمرة
  • عرض 20 صورة
    محمد ممدوح
  • عرض 20 صورة
    منة شلبي 1
  • عرض 20 صورة
    منة شلبي
  • عرض 20 صورة
    مصطفى أبو سريع
  • عرض 20 صورة
    يسرا في عزاء والدة باسم سمرة
  • عرض 20 صورة
    أيمن عزب
  • عرض 20 صورة
    هنادي مهنا وأحمد خالد صالح
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كتبت- منى الموجي:

تصوير- أحمد مسعد:

حرص عدد كبير من نجوم الفن على مواساة الفنان باسم سمرة، وتقديم واجب العزاء له في والدته، مساء اليوم الأحد 2 مارس الثاني من رمضان 2025، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكان من بين أبرز الحضور: يسرا، أحمد السعدني، تامر حسني، منة شلبي، المنتج أحمد السبكي، أحمد السقا، طارق لطفي، فيفي عبده، هنادي مهنا، أحمد خالد صالح، سليمان عيد، شريف سلامة، مصطفى أبو سريع، محمد ممدوح، محمد عبدالرحمن، محمود محمود، أحمد وفيق، لقاء سويدان، سامح الصريطي، أيمن عزب، إيهاب فهمي.

وشيّع باسم عصر أمس السبت، جنازة والدته من مسجد الصباح في الهرم، وحضر الجنازة من نجوم الفن: أحمد السقا ومحمد لطفي وياسين أحمد السقا.

وأعلن باسم سمرة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وفاة والدته، وكتب: "توفيت إلى رحمة الله أمي، أسألكم بحق الشهر الفضيل الدعاء لها بالرحمة والمغفرة، اللهم اغفر لها مغفرة بحجم عطائك الذي لا ينضب، وتغمدها برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء خلقته".

وأضاف: "اللهم نجّها من عذاب القبر وعذاب النار، واحشرها مع الصالحين الأتقياء".

جدير بالذكر أن الفنان باسم سمرة يشارك في بطولة الجزء الثاني من مسلسل العتاولة والمعروض ضمن مسلسلات رمضان 2025 بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، فيفي عبده، مريم الجندي، مصطفى أبو سريع، نسرين أمين، أحمد كشك، إخراج أحمد خالد موسى.

عزاء والدة باسم سمرة باسم سمرة يسرا منة شلبي تامر حسني هنادي مهنا
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