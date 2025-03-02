يسرا ومنة شلبي وتامر حسني يقدمون واجب العزاء في والدة باسم سمرة (20 صورة)

كتبت- منى الموجي:

تصوير- أحمد مسعد:

حرص عدد كبير من نجوم الفن على مواساة الفنان باسم سمرة، وتقديم واجب العزاء له في والدته، مساء اليوم الأحد 2 مارس الثاني من رمضان 2025، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكان من بين أبرز الحضور: يسرا، أحمد السعدني، تامر حسني، منة شلبي، المنتج أحمد السبكي، أحمد السقا، طارق لطفي، فيفي عبده، هنادي مهنا، أحمد خالد صالح، سليمان عيد، شريف سلامة، مصطفى أبو سريع، محمد ممدوح، محمد عبدالرحمن، محمود محمود، أحمد وفيق، لقاء سويدان، سامح الصريطي، أيمن عزب، إيهاب فهمي.

وشيّع باسم عصر أمس السبت، جنازة والدته من مسجد الصباح في الهرم، وحضر الجنازة من نجوم الفن: أحمد السقا ومحمد لطفي وياسين أحمد السقا.

وأعلن باسم سمرة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وفاة والدته، وكتب: "توفيت إلى رحمة الله أمي، أسألكم بحق الشهر الفضيل الدعاء لها بالرحمة والمغفرة، اللهم اغفر لها مغفرة بحجم عطائك الذي لا ينضب، وتغمدها برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء خلقته".

وأضاف: "اللهم نجّها من عذاب القبر وعذاب النار، واحشرها مع الصالحين الأتقياء".

جدير بالذكر أن الفنان باسم سمرة يشارك في بطولة الجزء الثاني من مسلسل العتاولة والمعروض ضمن مسلسلات رمضان 2025 بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، فيفي عبده، مريم الجندي، مصطفى أبو سريع، نسرين أمين، أحمد كشك، إخراج أحمد خالد موسى.