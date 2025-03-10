الفنانة نور علي تتحدث عن محاولة اغتيالها في جبلة بـ سوريا.. وأصالة تعلق

كتب- محمد أبو بكر:

ظهرت الممثلة السورية نور علي في مقطع فيديو مؤثر نشرته عبر حسابها في إنستجرام، وهي تبكي وتروي ما حدث في جبلة بمحافظة اللاذقية، بالتزامن مع المواجهات العنيفة التي شهدتها مناطق عدة في الساحل السوري خلال الأيام الماضية،

شهادة مؤثرة عن أحداث جبلة

ظهر على الممثلة الشابة نور علي حالة من الحزن والألم، مؤكدة أنها منذ اللحظة الأولى لاندلاع الاشتباكات، كانت تتمنى أن تعتقل السلطات الأمنية كل من يحمل السلاح خارج إطار القانون.

كما أوضحت أنه قبيل سيطرة القوى الأمنية على جبلة، شهدت المدينة خروج مجموعات مسلحة "أجنبية"، وفق تعبيرها، قامت بدخول البيوت وقتل بعض المدنيين.

وأضافت، أنها تعرضت لإطلاق نار أثناء محاولة أحد المسلحين سرقة سيارتها، مشيرة إلى أنها أبلغت الأمن العام الذي استجاب لندائها.

دعوة للوحدة

وشددت نور علي، على أن سكان البلدة من مختلف الطوائف تعرضوا للأذى، داعية إلى الوحدة بين جميع السوريين، بقولها: "نحن أبناء بلد واحد".

كما تحدثت عن خوف بعض العلويين في السابق من إدانة القصف والمجازر التي طالت مناطق المعارضة، مشيرة إلى أهمية التآخي بين جميع المواطنين.

تعليق أصالة نصري

بدورها علقت المطربة أصالة، المعروفة بمعارضتها لنظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد منذ العام 2011، على أحداث الساحل.

وكتبت في تغريدة عبر حسابها على "إكس": "والله مو معقول اللي عم يصير"، حيث دعت أن يتوقف كل هذا القهر وحمام الدم، وفق تعبيرها.

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