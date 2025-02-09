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آية عبدالله تطرح أغنية جديدة بعنوان "يا أستاذي"

06:16 م الأحد 09 فبراير 2025

اية عبدالله تطلق كليب يا أستاذي

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كتبت- منال الجيوشي:

قامت الفنانة آية عبدالله بطرح أغنية جديدة بعنوان "يا أستاذي" من كلمات الشاعر رهين، وألحان كريم فتحي.

الأغنية تم طرحها على قناة الفنانة آية عبدالله الرسمية على موقع يوتيوب، وحازت على إعجاب جمهورها.

يذكر أن آية عبدالله طرحت مؤخرا أغنية بعنوان "في أرض الخير"، احتفالًا بانطلاق البطولة الدولية للفروسية للألعاب الأولمبية، وهي من كلمات محمد جميل، وألحان وتوزيع إسلام زكي، إخراج وجدي صموئيل.

فريق عمل كليب أغنية يا أستاذي

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الفنانة آية عبدالله أغنية يا أستاذي آية عبدالله تطرح أغنية جديدة
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