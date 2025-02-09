وفاة شقيق الفنانة شهيرة.. ورانيا محمود ياسين تنعيه

كتبت- سهيلة أسامة:

أعلنت الفنانة رانيا محمود ياسين عن وفاة شقيق والدتها الفنانة شهيرة، عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك".

وكتبت رانيا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله خالي الأستاذ وحيد حمدي، خالص العزاء لأخي وابن خالي أحمد وحيد حمدي ولجميع الأسرة، رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته، والبقاء لله والدوام لله".

يذكر أن الفنانة رانيا محمود ياسين، شاركت في بطولة مسلسل "انحراف"، الذي عرض في رمضان 2022.

والمسلسل مأخوذ عن أحداث حقيقية، وهو بطولة النجوم: روجينا، سميحة أيوب، لوسي، أحمد فؤاد سليم، عبدالعزيز مخيون، محمد لطفي، رانيا محمود ياسين، محمد كيلاني، وأحمد صفوت وغيرهم، من تأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

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