أبرزها "منتهي الصلاحية" و"الست".. تامر نبيل يشارك في بطولة 5 أعمال

كتبت- منى الموجي:

يعيش الفنان تامر نبيل حالة من النشاط الفني، إذ ينتظر عرض 5 أعمال جديدة ما بين مسلسلات وأفلام، ومن أبرزها مسلسل منتهي الصلاحية في رمضان 2025 مع محمد فراج وياسمين رئيس.

مسلسل منتهي الصلاحية يضم عددا كبيرا من النجوم ومن أبرزهم: محمد فراج، ياسمين رئيس، تامر نبيل، حسن مالك، هبة مجدي، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا ماهر، تأليف محمد هشام عبيه وإخراج تامر نادي.

ويعرض أيضًا لـ تامر المسلسل الإذاعي اللمبة الزرقا في رمضان 2025 على إذاعة إنرجي، بطولة الفنانة غادة عادل، تامر نبيل وإخراج زهرة رامي .

وانتهي تامر نبيل من تصوير فيلم الست مع المخرج مروان حامد. ويعد فيلم الست العمل الرابع الذي يجمع بين تامر ومروان حامد بعد فيلم الأصليين وتراب الماس وكيرة والجن.

ويضم فيلم الست للفنانة منى زكي عددا كبيرا من النجوم، من أبرزهم: تامر نبيل، محمد فراج، أحمد خالد صالح، سيد رجب، عمرو سعد، أمينة خليل، نيللي كريم، تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، والمقرر عرضه في عام 2025.

وفي سياق آخر، يشارك تامر نبيل في فيلم الأرض السوداء الذي يتم تصويره في الوقت الحالي، ويظهر في العمل كضيف شرف. الفيلم من بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي.

ويشارك تامر في فيلم ضي - سيرة أهل الضي، الذي تم عرضه في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الرابعة، ومن المقرر عرضه في الدورة 75 من مهرجان برلين السينمائي الدولي في المسابقة الرسمية قسم أجيال. والفيلم من بطولة أسيل عمران، إسلام مبارك، بدر محمد، حنين سعيد ويضم باقة من النجوم كضيوف شرف، بينهم أحمد حلمي، تامر نبيل، محمد ممدوح، أمينة خليل، محمد شاهين، تأليف هيثم دبور وإخراج كريم الشناوي.

يُذكر أن أحدث أعمال تامر نبيل مسلسل موعد مع الماضي الذي قدم خلاله دور شريف، وحقق العمل نجاحا كبيراً.

المسلسل من بطولة آسر ياسين، محمود حميدة، محمد علاء، صبا مبارك، تامر نبيل، ركين سعد، شريف سلامة، شيرين رضا، إخراج السدير مسعود.