مؤلف "العتاولة 2": "كتابة موسم جديد من مُسلسل ناجح أمر في منتهى الصعوبة"

كتب- هاني صابر:

تحدث الكاتب مصطفى جمال هاشم، عن تجربته بمسلسل "العتاولة 2" الذي ينافس من خلاله في موسم دراما رمضان 2025، ويُعرض حصريا على "MBC مصر".

وقال مصطفى جمال هاشم مؤلف الموسم الثاني من "العتاولة 2"، إن فكرة كتابته لهذا الموسم تعود للمخرج أحمد خالد الذي طلب منه أن يكتبه على الرغم من أن الموسم الأول كان لكاتب آخر.

وتابع، أن قيام كاتب بكتابة موسم جديد من مُسلسل ناجح هو أمر في منتهى الصعوبة إذ يقع على عاتقه مهمة الحفاظ على النجاح الذي تحقق وإضافة عناصر ومحاور أخرى وشخصيات تُحقق نجاحا أكبر.

وأوضح مصطفى جمال هاشم، أنه هناك علاقة صداقة كبيرة ومُمتدة مع المُخرج أحمد خالد وكان بينهما مشاريع وأفكار كثيرة قبل هذا العمل، متمنيا أن يُحقق الموسم الثاني النجاح المُستحق والذي يعكس المجهود الكبير الذي بذله كل فريق العمل.

وبعد النجاح الكبير الذي واكب الموسم الأول وتصدر نسب المُشاهدة، يعود الصراع بين "نصار"، و"خضر"، و"عيسي" مرة أخرى بصورة أكثر شراسة وقوة في مُسلسل "العتاولة 2" الذي يظهر هذا العام بمُشاركة لافته ومُميزة في الإنتاج من جانب الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، ويُعرض حصريا على شاشة "MBC مصر" خلال شهر رمضان، حيث يُحاول كل طرف أن ينتصر بطريقته ويُطبق نظريته مما يُكسب العمل نكهة خاصة.

مُسلسل "العتاولة 2" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مُصطفى أبو سريع، هُدي الإتربي، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد وآخرين، ومن تأليف مُصطفي جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سيدرز آرت برودكشن.