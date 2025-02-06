علياء بسيوني عن حفل زفافها على أحمد سعد: "اتجوزنا ومصرة على الفرح"

كتبت- منى الموجي:

أكدت علياء بسيوني زوجة المطرب أحمد سعد، أنها مُصرة على الاحتفال بعودتها لزوجها، وإقامة حفل زفاف، مشيرة إلى أنهما اتفقا على إقامته في شهر مايو المُقبل.

وقالت علياء في حوارها مع برنامج "عرب وود- arab wood": "انتي عايزة حل اللغز، هنعمل فرح، أنا مصرة على الفرح، الفرح شهر خمسة، بس إحنا اتجوزنا، لأ المرة دي فيه احتفال وفيه أطفالنا وحاجة لذيذة نعملها".

وتواجدت علياء مع أحمد سعد في الاحتفالية التي أقيمت مساء أمس الأربعاء، احتفالا بألبومه الجديد "حبيبنا"، ويضم عددا كبيرا من الأغاني، بينها: مفتقدني، لو تيجي، تيجي نحارب، بسيط.

ويتعاون سعد في الألبوم الجديد مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، بينهم: مدين، نادر عبدالله، أحمد إبراهيم، عزيز الشافعي، نادر حمدي، منة القيعي، إيهاب عبدالواحد، تامر حسين.