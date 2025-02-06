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علياء بسيوني عن حفل زفافها على أحمد سعد: "اتجوزنا ومصرة على الفرح"

09:04 م الخميس 06 فبراير 2025
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  • عرض 13 صورة
    أحمد سعد وزوجته علياء بسيوني في حفل اطلاق ألبومه الغنائي حبيبنا
  • عرض 13 صورة
    أحمد سعد وزوجته علياء بسيوني في حفل اطلاق ألبومه الغنائي حبيبنا
  • عرض 13 صورة
    أحمد سعد على اللافندر كاربت
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    علياء بسيوني تؤازر زوجها أحمد سعد في حفل ألبومه الغنائي_2
  • عرض 13 صورة
    علياء بسيوني تؤازر زوجها أحمد سعد في حفل ألبومه الجديد حبيبنا
  • عرض 13 صورة
    عقد قران أحمد سعد وعلياء بسيوني
  • عرض 13 صورة
    أحمد سعد وعلياء بسيوني
  • عرض 13 صورة
    عقد قران أحمد سعد وعلياء بسيوني
  • عرض 13 صورة
    أحمد سعد وعلياء بسيوني 8
  • عرض 13 صورة
    أحمد سعد وعلياء بسيوني 9
  • عرض 13 صورة
    أحمد سعد وعلياء بسيوني
  • عرض 13 صورة
    أحمد سعد وعلياء بسيوني
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كتبت- منى الموجي:

أكدت علياء بسيوني زوجة المطرب أحمد سعد، أنها مُصرة على الاحتفال بعودتها لزوجها، وإقامة حفل زفاف، مشيرة إلى أنهما اتفقا على إقامته في شهر مايو المُقبل.

وقالت علياء في حوارها مع برنامج "عرب وود- arab wood": "انتي عايزة حل اللغز، هنعمل فرح، أنا مصرة على الفرح، الفرح شهر خمسة، بس إحنا اتجوزنا، لأ المرة دي فيه احتفال وفيه أطفالنا وحاجة لذيذة نعملها".

وتواجدت علياء مع أحمد سعد في الاحتفالية التي أقيمت مساء أمس الأربعاء، احتفالا بألبومه الجديد "حبيبنا"، ويضم عددا كبيرا من الأغاني، بينها: مفتقدني، لو تيجي، تيجي نحارب، بسيط.

ويتعاون سعد في الألبوم الجديد مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، بينهم: مدين، نادر عبدالله، أحمد إبراهيم، عزيز الشافعي، نادر حمدي، منة القيعي، إيهاب عبدالواحد، تامر حسين.

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علياء بسيوني ألبوم حبيبنا حفل زفاف أحمد سعد
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