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حدث بالفن | وفاة صالح العويل ونجل حسن يوسف يتعرض لإصابة خطيرة وشيرين تنتصر على "روتانا"

12:19 ص الخميس 06 فبراير 2025
حدث بالفن | وفاة صالح العويل ونجل حسن يوسف يتعرض لإصابة خطيرة وشيرين تنتصر على "روتانا"

النشرة الفنية

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إعداد- معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ وفاة الفنان صالح العويل، نجل حسن يوسف يكشف عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، شيرين عبدالوهاب تنتصر في أزمة حذف الأغاني، محمد سعد يوجه رسالة مؤثرة إلى جمهوره، تركي آل الشيخ يطرح برومو تشويقي لمسلسل "العتاولة 2"، وغيرها من الأخبار.

تركي آل الشيخ العتاولة 2 محمد سعد علياء بسيوني أحمد سعد حفل ألبوم حبيبنا شيرين عبدالوهاب مسلسلات رمضان 2025 وفاة الفنان صالح العويل نجل حسن يوسف شيماء سيف هنا الزاهد مي فاروق

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