حدث بالفن | وفاة صالح العويل ونجل حسن يوسف يتعرض لإصابة خطيرة وشيرين تنتصر على "روتانا"

إعداد- معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ وفاة الفنان صالح العويل، نجل حسن يوسف يكشف عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، شيرين عبدالوهاب تنتصر في أزمة حذف الأغاني، محمد سعد يوجه رسالة مؤثرة إلى جمهوره، تركي آل الشيخ يطرح برومو تشويقي لمسلسل "العتاولة 2"، وغيرها من الأخبار.