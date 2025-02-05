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بحضور نجوم الغناء ومشاهير.. 20 صورة من احتفال أحمد سعد بإطلاق ألبومه الجديد "حبيبنا"

11:45 م الأربعاء 05 فبراير 2025
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    هيثم نبيل في حفل ألبوم أحمد سعد حبيبنا_14
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    محمد محمود عبد العزيز في حفل البوم احمد سعد_10
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    محمد محمود عبد العزيز في حفل البوم احمد سعد الجديد حبيبنا_9
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    محمد محمود عبد العزيز في حفل البوم احمد سعد (2)_8
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    نادر حمدي وزوجته_13
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    محمد عطية في حفل البوم حبيبنا للنجم احمد سعد_6
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    محمد زيدان نجم كرة القدم_5
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    محمد زيدان في حفل ألبوم احمد سعد الجديد_4
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    محمد عطية_7
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    علياء بسيوني تؤازر زوجها أحمد سعد في حفل ألبومه الغنائي_2
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    علياء بسيوني تؤازر زوجها أحمد سعد في حفل ألبومه الجديدحبيبنا_1
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    محمد محمود عبدالعزيز وزوجته_12
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    ساندي_19
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    المطربة ساندي في حفل طرح ألبوم أحمد سعد الجديد_17
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    علياء بسيوني تؤازر زوجها أحمد سعد_3
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    العالم سامح سعد يؤازر شقيقه في حفل طرح ألبومه الغنائي_15
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    المطرب هيثم نبيل_16
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    محمد محمود عبد العزيز في حفل البوم احمد سعد (2)_8
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    دكتور سامح في حفل طرح ألبوم احمد سعد الجديد_18
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كتب - معتز عباس:

تصوير - إسلام فاروق:

أقيم مساء اليوم الأربعاء، حفل المطرب أحمد سعد لإطلاق ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم "حبيبنا".

شهد الحفل حضور أبطال وصناع العمل الغنائي، أبرزهم، الملحن نادر حمدي، المطرب هيثم نبيل، المطرب محمد الشرنوبي، المطربة ساندي، الفنان محمد محمود عبدالعزيز، المطرب محمد عطية، الملحن عزيز الشافعي، المطرب تامر عاشور، مطرب الراب ويجز، علياء بسيوني زوجة أحمد سعد، شقيقه العالم سامح سعد، ونجم منتخب مصر محمد زيدان، وغيرهم.

حفل أحمد سعد لإطلاق الألبوم أقيم بفندق موفنبيك بمدينة السادس من أكتوبر، وشهد حضور عددًا كبير من نجوم الفن والغناء.

تعاون أحمد سعد في أغنية "حبيبنا" التي تحمل اسم الألبوم مع الشاعر تامر حسين وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم.

الألبوم ضم أغنية "مفتقدني" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي، وأغنية "عايز سلامتك" كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي، و"لو تيجي" من كلمات أدهم معتز وألحان تامر علي وتوزيع نادر حمدي، و"تيجي نحارب" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبدالواحد وتوزيع أحمد إبراهيم.

و"بسيط" من كلمات نادر عبدالله وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية "سودا سودا" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع نادر حمدي.

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حفل المطرب أحمد سعد حفل ألبوم حبيبنا نادر حمدي أحمد سعد
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