بحضور نجوم الغناء ومشاهير.. 20 صورة من احتفال أحمد سعد بإطلاق ألبومه الجديد "حبيبنا"

كتب - معتز عباس:

تصوير - إسلام فاروق:

أقيم مساء اليوم الأربعاء، حفل المطرب أحمد سعد لإطلاق ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم "حبيبنا".

شهد الحفل حضور أبطال وصناع العمل الغنائي، أبرزهم، الملحن نادر حمدي، المطرب هيثم نبيل، المطرب محمد الشرنوبي، المطربة ساندي، الفنان محمد محمود عبدالعزيز، المطرب محمد عطية، الملحن عزيز الشافعي، المطرب تامر عاشور، مطرب الراب ويجز، علياء بسيوني زوجة أحمد سعد، شقيقه العالم سامح سعد، ونجم منتخب مصر محمد زيدان، وغيرهم.

حفل أحمد سعد لإطلاق الألبوم أقيم بفندق موفنبيك بمدينة السادس من أكتوبر، وشهد حضور عددًا كبير من نجوم الفن والغناء.

تعاون أحمد سعد في أغنية "حبيبنا" التي تحمل اسم الألبوم مع الشاعر تامر حسين وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم.

الألبوم ضم أغنية "مفتقدني" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي، وأغنية "عايز سلامتك" كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي، و"لو تيجي" من كلمات أدهم معتز وألحان تامر علي وتوزيع نادر حمدي، و"تيجي نحارب" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبدالواحد وتوزيع أحمد إبراهيم.

و"بسيط" من كلمات نادر عبدالله وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية "سودا سودا" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع نادر حمدي.

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