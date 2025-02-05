مي فاروق وزوجها محمد العمروسي يحضران حفل أحمد سعد لإطلاق ألبومه الجديد "حبيبنا"

كتب - هاني صابر :

حرصت المطربة مي فاروق وزوجها الفنان محمد العمروسي، على حضور حفل المطرب أحمد سعد لإطلاق ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم "حبيبنا".

حفل أحمد سعد لإطلاق الألبوم يقام مساء الأربعاء بفندق موفنبيك بمدينة السادس من أكتوبر.

وتعاون سعد في أغنية "حبيبنا" التي تحمل اسم الألبوم مع الشاعر تامر حسين وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم.

الألبوم ضم أغنية "مفتقدني" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي، وأغنية "عايز سلامتك" كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي، و"لو تيجي" من كلمات أدهم معتز وألحان تامر علي وتوزيع نادر حمدي، و"تيجي نحارب" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبدالواحد وتوزيع أحمد إبراهيم.

و"بسيط" من كلمات نادر عبدالله وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية "سودا سودا" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع نادر حمدي.

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