رمضان 2025.. تركي آل الشيخ يطرح برومو تشويقي لمسلسل "العتاولة 2" (صور وفيديو)

كتب - معتز عباس:

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن برومو تشويقي لمسلسل "العتاولة 2"، والمقرر عرضه في دراما رمضان 2025.

ونشر تركي، البرومو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والذي ظهر فيه أبطال "العتاولة 2"، وهم أحمد السقا، باسم سمرة، طارق لطفي، فيفي عبده، زينة، مصطفى أبو سريع، وغيرهم.

وافتتح باسم سمرة البرومو، قائلًا: "الناس بتحب الأشرار القفله عندي أنا"، والذي اختتمه أحمد السقا، قائلا: "العتاولة راجعين.. وراجعين بقوة كمان".

تدور أحداث الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" استكمالًا لأحداث الجزء الأول، حول الشقيقان خضر ونصار، واللذان عملا في مجال النصب والجريمة، إلا أن قررا التوبة في نهاية الجزء الأول، ليظهر لهما عيسى الوزان من جديد محاولًا التخلص منهم.

جدير بالذكر أن الجزء الأول من مسلسل العتاولة حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه في رمضان 2024، ونسب مشاهدة مرتفعة، إذ ارتبط بقصته الجمهور، وحرص على متابعته على مدار 30 حلقة، قبل أن يتم الإعلان عن وجود الجزء الثاني، بمشاركة معظم الأبطال إلى جانب انضمام نجوم جدد.

"العتاولة 2" تأليف مصطفى جمال هاشم، ومن إخراج أحمد خالد موسى، ويشارك في بطولته: أمير صلاح الدين، هدى الإتربي، أحمد كشك، زينب العبد، مريم الجندي، مصطفى أبو سريع، إلى جانب مجموعة كبيرة من النجوم سيظهرون كضيوف شرف.

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