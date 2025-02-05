إعلان

محمد سعد يوجه رسالة مؤثرة إلى جمهوره.. ماذا قال؟

10:21 م الأربعاء 05 فبراير 2025

الفنان محمد سعد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

وجه الفنان محمد سعد رسالة شكر إلى جمهوره ومتابعيه، بعد النجاح الذي حققه فيلم "الدشاش" في دور العرض السينمائي.

وكتب "سعد"، رسالة عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": شكراً من قلبي لجمهوري الحبيب، اللي أي نجاح حققته كنت انتوا السبب فيه بعد ربنا، وبهدي نجاحي أنا وطاقم العمل لجمهوري واللي جاي احسن، صبح صبح على أحلى جمهور".

وكان فيلم الدشاش، احتل صدارة شباك التذاكر، الأحد الماضي، وفاز بالمركز الأول محققا 959 ألفا و849 جنيها.

فيلم "الدشاش" تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبدالعزيز، بطولة محمد سعد، باسم سمرة، خالد الصاوي، زينة، نسرين طافش، نسرين أمين، أحمد الرافعي.

محمد سعد على انستجرام 1

اقرأ أيضا..

محمد الشرنوبي يوجه رسالة لـ هنا الزاهد بعد الحلقة الأخيرة لـ "إقامة جبرية"

شاهد.. 19 بوسترا رسميا لمسلسلات رمضان 2025

الفنان محمد سعد محمد سعد على انستجرام فيلم الدشاش الدشاش بطولة محمد سعد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

السيسي يبحث مع نظيره الفرنسي التخطيط للبدء عاجلًا في جهود إعادة إعمار غزة
مدبولي: الدولة مستعدة للسيناريو الأكثر تشاؤمًا
مدبولي: زيادة المرتبات والمعاشات خلال أيام
الذهب يصل إلى مستوى قياسي لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف.. فما الأسباب؟
هل تتأثر أسعار السيارات في مصر بحرب الجمارك بين أمريكا والصين؟
حزمة الحماية الاجتماعية.. توضيح جديد من الحكومة
تحذير من الأرصاد لسكان القاهرة والوجه البحري من طقس الساعات المقبلة