محمد سعد يوجه رسالة مؤثرة إلى جمهوره.. ماذا قال؟

كتب - معتز عباس:

وجه الفنان محمد سعد رسالة شكر إلى جمهوره ومتابعيه، بعد النجاح الذي حققه فيلم "الدشاش" في دور العرض السينمائي.

وكتب "سعد"، رسالة عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": شكراً من قلبي لجمهوري الحبيب، اللي أي نجاح حققته كنت انتوا السبب فيه بعد ربنا، وبهدي نجاحي أنا وطاقم العمل لجمهوري واللي جاي احسن، صبح صبح على أحلى جمهور".

وكان فيلم الدشاش، احتل صدارة شباك التذاكر، الأحد الماضي، وفاز بالمركز الأول محققا 959 ألفا و849 جنيها.

فيلم "الدشاش" تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبدالعزيز، بطولة محمد سعد، باسم سمرة، خالد الصاوي، زينة، نسرين طافش، نسرين أمين، أحمد الرافعي.

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