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بالصور.. علياء بسيوني تؤازر زوجها أحمد سعد في حفل ألبومه الجديد "حبيبنا"

10:04 م الأربعاء 05 فبراير 2025
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    محمد زيدان في حفل ألبوم احمد سعد الجديد
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    علياء بسيوني تؤازر زوجها أحمد سعد
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    محمد زيدان نجم كرة القدم
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    محمد عطية
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    علياء بسيوني تؤازر زوجها أحمد سعد في حفل ألبومه الغنائي
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    محمد عطية في حفل البوم حبيبنا للنجم احمد سعد
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كتب - هاني صابر :

تصوير - إسلام فاروق:

حرصت علياء بسيوني على مؤازرة زوجها المطرب أحمد سعد في حفل إطلاق ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم "حبيبنا".

حفل أحمد سعد لإطلاق الألبوم يقام مساء الأربعاء بفندق موفنبيك بمدينة السادس من أكتوبر.

وتعاون سعد في أغنية "حبيبنا" التي تحمل اسم الألبوم مع الشاعر تامر حسين وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم.

الألبوم ضم أغنية "مفتقدني" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي، وأغنية "عايز سلامتك" كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي، و"لو تيجي" من كلمات أدهم معتز وألحان تامر علي وتوزيع نادر حمدي، و"تيجي نحارب" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبدالواحد وتوزيع أحمد إبراهيم.

و"بسيط" من كلمات نادر عبدالله وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية "سودا سودا" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع نادر حمدي.

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علياء بسيوني علياء بسيوني تؤازر زوجها المطرب أحمد سعد حفل ألبوم حبيبنا ألبوم أحمد سعد الجديد
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