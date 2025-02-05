شيرين عبدالوهاب تنتصر في أزمة حذف الأغاني.. "المحكمة تُلزم روتانا بدفع هذا المبلغ"

كتب - معتز عباس:

أعلن المحامي ياسر قنطوش، انتصار موكلته الفنانة شيرين عبدالوهاب، في قضيتها ضد شركة الإنتاج "روتانا"، بعد سنوات من النزاع والصراع، وغلق أغانيها على المنصات.

أصدر ياسر قنطوش بيانا صحفيا منذ قليل، أكد فيه، إن الدائرة الخامسة بمحكمة القاهرة الاقتصادية قضت بعدم جواز نظر الدعوى رقم 533 التي رفعتها شركة روتانا ضد الفنانة مطالبة بتنفيذ العقد الذي بينهما.

وأضاف أن المحكمة قضت أيضًا، برفض الدعوى رقم ٢١٢٧ لسنة ١٧، والتي كانت طالبت فيها بوقف بث الأغاني التالية وهم "اللي يقابل حبيبي، بتمنى أنساك، و"نحتفل"، وحكمت بعدم قبولها وإلزام شركة روتانا بدفع 2 مليون جنيه تعويض عن منع بث أغانيها وذلك حكم نهائي دون استئناف .

ووجه ياسر قنطوش التهنئة لـ شيرين عبدالوهاب، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "ألف مبروك للفنانة شيرين عبدالوهاب لانتصارها على شركة روتانا وأنها أثبتت للجميع أنها على حق في انتهاء علاقتها بشركة روتانا".

شيرين عبدالوهاب عادت الفترة الأخيرة لجمهورها بعدد من الأغاني التي حققت نجاحا كبيرا، وانتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أحيت أكثر من حفل وسط حضور ضخم من محبيها.

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