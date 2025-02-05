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بالفيديو.. هالة صدقي تكشف تفاصيل أحدث أعمالها الفنية

07:06 م الأربعاء 05 فبراير 2025

هالة صدقي

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كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة هالة صدقي عن أحدث أعمالها التلفزيونية، التي ستعرض الفترة المقبلة.

ونشرت هالة، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت وهي تتحدث داخل المطار، قائلة: "عندي مسلسل جديد فيه جرايم قتل وحاجات حلوة هتعجبكم، ان شاء الله يعجبكم، مسلسل حلو حلو حلو أحداثه يتم تصويرها ما بين الجزائر وباريس والقاهرة ودبي".

وتشارك هالة صدقي في دراما رمضان 2025 بمسلسل "قهوة المحطة".

المسلسل تأليف الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال وإخراج إسلام خيري، ويخوض بطولته أحمد خالد صالح، أحمد غزي، بيومي فؤاد، وانتصار، وغادة طلعت، وعدد من الفنانين و إنتاج شركة سينرجي.

"قهوة المحطة" بطولة جماعية ويعرض في 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوق من خلال جريمة تتصاعد أحداثها مع تطور الحلقات.

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