"داخل سيارتها".. ميرنا نور الدين تنشر صورة من أحدث ظهور لها

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة الشابة ميرنا نور الدين، جمهورها، صورة من أحدث ظهور لها على موقع التواصل الاجتماعي، ولاقت الصورة استحسان متابعيها.

ونشرت ميرنا، الصورة عبر حسابها على موقع "إنستجرام" وظهرت فيها وهي تقود سيارتها".

يذكر أن، ميرنا نور الدين تشارك في دراما رمضان 2025 بمسلسل "فهد البطل" بطولة كلًا من أحمد العوضي كارولين عزمي، أحمد عبدالعزيز، محمود البزاوي، عصام السقا، إنتاج شركة سينرجي، تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام.

تدور أحداث المسلسل في إطار شعبي درامي عن رجل يعيش في الصعيد ويتعرض لظلم كبير ويقرر السفر للقاهرة هربًا من عائلته.

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