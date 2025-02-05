إعلان

"داخل سيارتها".. ميرنا نور الدين تنشر صورة من أحدث ظهور لها

05:26 م الأربعاء 05 فبراير 2025

الفنانة ميرنا نور الدين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة الشابة ميرنا نور الدين، جمهورها، صورة من أحدث ظهور لها على موقع التواصل الاجتماعي، ولاقت الصورة استحسان متابعيها.

ونشرت ميرنا، الصورة عبر حسابها على موقع "إنستجرام" وظهرت فيها وهي تقود سيارتها".

يذكر أن، ميرنا نور الدين تشارك في دراما رمضان 2025 بمسلسل "فهد البطل" بطولة كلًا من أحمد العوضي كارولين عزمي، أحمد عبدالعزيز، محمود البزاوي، عصام السقا، إنتاج شركة سينرجي، تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام.

تدور أحداث المسلسل في إطار شعبي درامي عن رجل يعيش في الصعيد ويتعرض لظلم كبير ويقرر السفر للقاهرة هربًا من عائلته.

فيسبوك_creation_533E3101-493E-4ED4-8A3C-0BC5009BE200

اقرأ أيضًا:

وفاة الفنان صالح العويل

موعد ومكان جنازة الفنان صالح العويل

ميرنا نور الدين ميرنا نور الدين على انستجرام ميرنا نور الدين داخل سيارتها
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

مدبولي: الدولة مستعدة للسيناريو الأكثر تشاؤمًا
مدبولي: زيادة المرتبات والمعاشات خلال أيام
الذهب يصل إلى مستوى قياسي لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف.. فما الأسباب؟
هل تتأثر أسعار السيارات في مصر بحرب الجمارك بين أمريكا والصين؟
حزمة الحماية الاجتماعية.. توضيح جديد من الحكومة
تحذير من الأرصاد لسكان القاهرة والوجه البحري من طقس الساعات المقبلة