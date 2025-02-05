محمد الشرنوبي يوجه رسالة لـ هنا الزاهد بعد الحلقة الأخيرة لـ "إقامة جبرية"

كتب- هاني صابر:

وجه الفنان محمد الشرنوبي، رسالة للفنانة هنا الزاهد بعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "إقامة جبرية".

وكتب الشرنوبي، عبر حسابه على إنستجرام: "مبروك علينا يا نونو، والله من كتر شطارتك ساعات كنت بسرح وأتفرج عليكي غصب عني واحنا بنمثل مع بعض".

مسلسل إقامة جبرية تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة حول عدة شخصيات محتجزين في مكان واحد في ظروف غامضة ثم تتصاعد التوترات وتتكشف الأسرار وتقع عدة مواجهات ومحاولات للهرب.

"إقامة جبرية" بطولة هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، جلا هشام، محمد دسوقي، حازم إيهاب، عايدة رياض، وآخرين، ويظهر أحمد حاتم كضيف شرف، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج.

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