قبل انفصالهما.. ماذا قالت شيماء سيف عن محمد كارتر؟

كتب- مصطفى حمزة:

دخلت الفنانة شيماء سيف، قوائم الأكثر رواجا بموقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلان انفصالها عن المنتج الفني محمد كارتر.

وأعلنت شيماء سيف، انفصالها من خلال خاصية "ستوري" حسابها على "إنستجرام" ، وعلقت: "قدر الله وما شاء فعل تم الانفصال بيني وبين زوجي وربنا المعوض بإذن الله.. برجاء احترام رغبتي وإني مش عايزة أتكلم في الموضوع ودعواتكم بالخير".

وجاء الإعلان عن الإنفصال بعد زواج دام 7 سنوات، إذ تزوجت الفنانة شيماء سيف من كارتر في عام 2018 بعد تعاونها معه في برنامج "نفسنة".

وكانت شيماء سيف، تحدثت عن تفاصيل تعارفها على زوجها في أحد البرامج التليفزيونية، قائلة: "الحسنة الوحيدة اللي طلعت بيها من برنامج نفسنة هي كارتر، والناس كلها كانت عارفة إنه بيعرف يتعامل معايا، وكنت أنا وهو صحاب جدًا وكنت بثق فيه جدًا، وكان بيساندني ويقويني، لآني كنت على طول بعيط".

وأضافت: "وهو شخص مش خاين ولا كداب، لكن لو خاني هتبقى النهاية، ومش بسامح في حاجتين الخيانة والكذب، ومفيش حاجة اسمها كذبة صغيرة وكبيرة".