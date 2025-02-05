هدى المفتي وأسماء أبواليزيد توجهان رسالة لـ هنا الزاهد بعد الحلقة الأخيرة لـ "إقامة جبرية"

كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانتان هدى المفتي وأسماء أبو اليزيد، رسالة للفنانة هنا الزاهد بعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "إقامة جبرية".

وكتبت هدى المفتي، عبر حسابها على إنستجرام: "مبروك يا هنونا، ومستنية سيزون ٢ على نار".

فيما كتبت أسماء أبو اليزيد، عبر نفس التطبيق: "مبروك يا هنا أو يا سلمى.. حلو أوي بجد".

مسلسل إقامة جبرية تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة حول عدة شخصيات محتجزين في مكان واحد في ظروف غامضة ثم تتصاعد التوترات وتتكشف الأسرار وتقع عدة مواجهات ومحاولات للهرب.

"إقامة جبرية" بطولة هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، جلا هشام، محمد دسوقي، حازم إيهاب، عايدة رياض، وآخرين، ويظهر أحمد حاتم كضيف شرف، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج.

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