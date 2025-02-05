بعد جدل طلاقها.. نانسي عجرم بإطلالة أنيقة من كواليس "طول عمري نجمة" (صور)

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كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، متابعيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو من كواليس كليب أغنيتها الجديدة "طول عمري نجمة".

ونشرت نانسي، الصور، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، حيث تألقت بإطلالة أنيقة مرتدية بدلة باللون الأبيض مع مكياج هادئ أبرز ملامحها.

وتصدرت نانسي عجرم محرك البحث جوجل خلال الأيام القليلة الماضية بعد أنباء انفصالها عن زوجها الدكتور فادي الهاشم بسبب منشور غريب نشرته عبر حسابها الرسمي على "X"، وكتبت: "عندما ينتهي فصل، تبدأ روحنا في كتابة فصل جديد هذه سنة الحياة"، وسط تكهنات جمهورها ومتابعيها بانفصالها عنه في هدوء، ورجح البعض الأخر أنها طريقة للترويج لأغنيتها الجديدة وليس أكثر.

يذكر أن، نانسي عجرم، أحيت مؤخرا في 3 يناير حفل غنائي ضخم على مسرح أبو بكر سالم بالمملكة العربية السعودية.

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