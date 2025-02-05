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"معاناة دينا الشربيني مع ابنها"..طرح البرومو التشويقي لمسلسل"كامل العدد 3"

11:06 ص الأربعاء 05 فبراير 2025

دينا الشربيني

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كتب- هاني صابر:

طرحت منصة "شاهد"، البرومو التشويقي لمسلسل "كامل العدد 3" الذي ينافس في موسم دراما رمضان 2025.

ونشرت "شاهد" البرومو، عبر حسابه على إنستجرام، وحملت تعليق: "رمضان ميبقاش رمضان من غير كامل العدد معروفة.. مين واحشه المسلسل ومتحمس للموسم الجديد؟.. مسلسل كامل العدد، الموسم الثالث، يعرض في رمضان فقط على شاهد".

وشهد البرومو معاناة الفنانة دينا الشربيني مع ابنها وزوجها بالعمل الذي يجسد شخصيته الفنان شريف سلامة.

مسلسل "كامل العدد" تدور أحداثه حول عائلتين كبيرتين تجتمعان بعد زواج والدين عازبين، ليخوضا مع أولادهما رحلة مليئة بالمواقف والتحديات اليومية.

"كامل العدد" بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، ألفت امام، آية سماحة، حسين فهمي، وعدد من ضيوف الشرف بينهم إنجي المقدم ومريم الخشت ويوسف عمر ، وإخراج خالد الحلفاوي.

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A post shared by Shahid (@shahid.vod)

دينا الشربيني مسلسل كامل العدد 3 مسلسلات رمضان 2025
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