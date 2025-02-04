رمضان 2025.. باسم سمرة يروج لـ "العتاولة 2" : "دي هتبقي يلا بينا على الكل"

كتب - معتز عباس:

يواصل الفنان باسم سمرة الترويج لمسلسل "العتاولة 2"، المقرر عرضه في دراما رمضان 2025.

ونشر باسم البوستر الرسمي لـ "العتاولة 2"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "دي هتبقي يلا بينا على الكل.. العتاولة 2".

يذكر أن الجزء الأول من مسلسل العتاولة حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه في رمضان 2024، ونسب مشاهدة مرتفعة، إذ ارتبط بقصته الجمهور، وحرص على متابعته على مدار 30 حلقة، قبل أن يتم الإعلان عن وجود الجزء الثاني، بمشاركة معظم الأبطال إلى جانب انضمام نجوم جدد.

"العتاولة 2" تأليف مصطفى جمال هاشم، ومن إخراج أحمد خالد موسى، ويشارك في بطولته: أمير صلاح الدين، هدى الإتربي، أحمد كشك، زينب العبد، مريم الجندي، مصطفى أبو سريع، إلى جانب مجموعة كبيرة من النجوم سيظهرون كضيوف شرف.

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