15 صورة.. ملك زاهر تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير والجمهور يغازلها

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت ملك مجموعة صور، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "تحت سماء الليل، ولكن لا يزال الضوء الأكثر إشراقا".

وتفاعل المتابعين، مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "قمر يا احلى ملوكه"، "قمر وجميله وكاريزما"، " تبارك الله زي القمر "، "تألق مثل حب الألماس"، "القمر الوحيد إلى في السما".

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وتشارك ملك أحمد زاهر في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس".

مسلسل "سيد الناس" من إخراج محمد سامي، وبطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، بشرى، منة فضالي، سلوى عثمان، أحمد زاهر، ملك أحمد زاهر، وآخرين.

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