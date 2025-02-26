أنغام توجه رسالة لـ عبد الله الرويشد ..والأخير يرد

كتبت - نوران أسامة:

شاركت المطربة أنغام، متابعيها عبر السوشيال ميديا لقطات من حفل تكريم المطرب الكويتي عبد الله الرويشد، ضمن ختام مهرجان هلا فبراير بدولة الكويت.

ونشرت أنغام، صورة تجمعها بالمطرب عبد الله الرويشد، عبر صفحتها الرسمية "إنستجرام"، وعلقت: "سعدت بمشاركة أخي وزميلي وصديق العمر الفنان الكبيرعبد الله الرويشد".

ورد عبد الله الرويشد على رسالتها، قائلا: "صديقة إحساسي سعدت بشوفتك".

وكان عبد الله الرويشد قد تعرض خلال الفترة الماضية للإصابة بجلطة دماغية نقل على إثرها إلى المستشتفى بعد تعرضه لإجهاد شديد.

وأحييت الفنانة أنغام حفل ختام المهرجان بالإشتراك مع المطربين عبد الله الرويشد ونبيل شعيل .

يذكر أن، آخر أعمال أنغام، أغنية "تيجي نسيب" وتم عرضها على موقع يوتيوب بعد تصويرها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات أكرم حسني، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع حسن الشافعي.