"ضيق في التنفس".. حقيقة تدهور الحالة الصحية للفنان ريكو

كتب-مصطفى حمزة:

دخل الفنان ريكو، قوائم الأكثر رواجا، في موقع فيسبوك، بالتزامن مع انتشار صورة له داخل إحدى المستشفيات.

الفنان خالد منيب "الصديق المقرب للفنان ريكو"، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، علق على ما تردد عن تدهور حالة ريكو الصحية.

وقال:" الحمد لله ريكو، حاليا بخير في منزله، ذلك بعد خضوعه للفحص والعلاج في إحدى المستشفيات في دبي".

وتابع : " ريكو، كان دخل المستشفى، بسبب ضيق التنفس، وعاد لمنزله".

الفنان ريكو، واسمه الحقيقي خالد صلاح الدين طه، بدأ مشواره عازف إيقاع، في فرقة النجم محمد منير، قبل طرحه مجموعة أغاني نالت نجاح كبير، ومنها "شبرا"، و "طهقان"، و "بنات وسط البلد"، و غيرها.

وشارك ريكو، في أفلام عديدة، منها "صايع بحر"، و"حاحا و تفاحة"، و"عليا الطرب بالتلاتة"، و"الساحر"، و"عريس من جهة أمنية"، وغيرها.

