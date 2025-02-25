"أخويا".. أمير طعيمة يدعم الملحن عمرو مصطفى بعد إصابته بمرض السرطان

كتبت- سهيلة سامة:

حرص الشاعر الغنائي أمير طعيمة، على دعم الملحن عمرو مصطفى بعد إصابته بالسرطان، وخضوعه لعملية جراحية لإزالة الورم.

ونشر طعيمة صورة للملحن عمرو مصطفى عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، وكتب: "أخويا الغالي وعشرة العمر، واللي بنا أغاني ونجاحات معرفش عددها، ألف سلامة عليك يا مرمر، وربنا يتمم شفاك على خير بإذن الله."

يذكر أن آخر أغاني الفنان عمرو مصطفى كانت أغنية "أولى بيا"،" وهي من كلمات عز الدين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع جابور، وماستر توم توم، وإخراج جابور.



اقرأ أيضًا:

مخرج كبير.. وفاة والد الفنان كريم قاسم

"وداعًا يا صديقي".. يسري نصر الله ينعى المخرج الراحل أحمد قاسم