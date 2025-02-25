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بسبب إطلالتها الأخيرة.. سارة سلامة تتصدر تريند جوجل

11:05 ص الثلاثاء 25 فبراير 2025

الفنانة سارة سلامة

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كتبت- نوران أسامة:

تصدر اسم الفنانة سارة سلامة تريند محرك البحث "جوجل، خلال الساعات الماضية، عقب إطلالتها الأخيرة، وحازت على إعجاب جمهورها ومحبيها .

ونشرت سارة، الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها جمبسوت باللون الأسود و كارديجان باللون الرمادي.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "قمر يا قلبي"، "برنسيسة جمال وطعامة"، "قمر أوي"، "ربنا يحفظك يا حبيبتي".

يذكر أن، آخر أعمال سارة سلامة مسلسل "نقطة سودة" الذي عرض مؤخرا على قناة "إم بي سي مصر"، ويشارك في بطولته سوسن بدر، أحمد بدير، وفاء عامر، وم وإخراج محمد أسامة.

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A post shared by Sarah (@sarahahmedsalama)

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الفنانة سارة سلامة إطلالة سارة سلامة مسلسل نقطة سودة
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