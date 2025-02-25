نجلاء بدر تروج لمسلسل "في لحظة"رمضان 2025

روجت الفنانة نجلاء بدر لمسلسلها الجديد " في لحظة" عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك ، ونشرت البرومو الرسمي للمسلسل.

وكتبت:"مسلسل في لحظة ندم إخراج أحمد خالد، قصة وسيناريو وحوار ورشة هشام هلال إنتاج تود رمضان 2025 كل رمضان وأنتم بألف خير".

المسلسل بطولة نجلاء بدر، ميرنا نور الدين،أحمد فهمي، صفاء الطوخي،جلا هشام، إدوارد، تأليف هشام هلال ، إخراج أحمد خالد ، وسيتم عرضه في رمضان 2025.

ويذكر أن آخر أعمال "بدر" مسلسل "بدون سابق إنذار" الذي عرض في العام الماضي 2024 بطولة كل من: آسر ياسين ،عائشة بن أحمد، نهال عنبر، ياسر علي ماهر، أحمد خالد صالح ، من تأليف عماد صبري، إخراج هاني خليفة.