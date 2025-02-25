إعلان

نجلاء بدر تروج لمسلسل "في لحظة"رمضان 2025

10:38 ص الثلاثاء 25 فبراير 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    بدر 3
  • عرض 3 صورة
    نجلاء بدر
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

روجت الفنانة نجلاء بدر لمسلسلها الجديد " في لحظة" عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك ، ونشرت البرومو الرسمي للمسلسل.

وكتبت:"مسلسل في لحظة ندم إخراج أحمد خالد، قصة وسيناريو وحوار ورشة هشام هلال إنتاج تود رمضان 2025 كل رمضان وأنتم بألف خير".

المسلسل بطولة نجلاء بدر، ميرنا نور الدين،أحمد فهمي، صفاء الطوخي،جلا هشام، إدوارد، تأليف هشام هلال ، إخراج أحمد خالد ، وسيتم عرضه في رمضان 2025.

ويذكر أن آخر أعمال "بدر" مسلسل "بدون سابق إنذار" الذي عرض في العام الماضي 2024 بطولة كل من: آسر ياسين ،عائشة بن أحمد، نهال عنبر، ياسر علي ماهر، أحمد خالد صالح ، من تأليف عماد صبري، إخراج هاني خليفة.

بدر نجلاء بدر مسلسل في لحظة رمضان 2025
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

"أرسل لك رسالة مفاجئة".. رسالة منتشرة حذر منها المركزي: تسرق حساباتك
القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2025 على جميع القنوات (صور وأسماء)
"صرت عايبه".. سوريات تخرجن من السجن بـ"وصم"