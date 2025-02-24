أحدث ظهور لـ سلمى أبو ضيف ..والجمهور: "إيه الماما القمر دي" (صور)

أول جلسة تصوير لـ دنيا بطمة بعد خروجها من السجن والجمهور يعلق (صور)

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا من أحدث ظهور لها.

ونشرت سلمى، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لقد عادت ماما لتبدأ بمدينة اللؤلؤة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر، إيه الماما القمر دي، تحفة، جميلة، ربنا يسعدك، العسل كله".

يذكر أن، سلمى أبو ضيف رزقت مؤخرا بمولودتها الأولى "صوفيا"، حيث أعادت نشر صورة تهنئة من إحدى صديقاتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت : "أنا متحمسة للغاية لانضمام صوفيا، وأهلًا وسهلًا بكم في أعنف رحلة قطار ملاهي على وجه الأرض".

واحتفلت سلمى أبو ضيف بحفل زفافها في يونيو الماضي، على شاب من خارج الوسط الفني يدعى إدريس عبدالعزيز.، وذلك وسط حضور الأهل والأصدقاء.

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