15 صورة.. سارة سلامة تتألق في أحدث جلسة تصوير والجمهور يغازلها

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كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة سارة سلامة متابعيها، أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت سارة الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي نالت إعجاب المتابعين.

View this post on Instagram A post shared by Sarah (@sarahahmedsalama)

وتفاعل رواد "انستجرام" مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "قمر يا قلبي"، "برنسيسة جمال وطعامة"، "قمر أوي"، "جميلة للغاية".

يذكر أن، آخر أعمال سارة سلامة مسلسل "نقطة سودة" الذي عرض مؤخرا على قناة "إم بي سي مصر"، ويشارك في بطولته سوسن بدر، أحمد بدير، وفاء عامر، وم وإخراج محمد أسامة.

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