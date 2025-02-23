15 صورة.. سارة سلامة تتألق في أحدث جلسة تصوير والجمهور يغازلها
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عرض 15 صورة
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عرض 15 صورة
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عرض 15 صورة
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عرض 15 صورة
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عرض 15 صورة
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عرض 15 صورة
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عرض 15 صورة
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عرض 15 صورة
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عرض 15 صورة
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عرض 15 صورة
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عرض 15 صورة
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عرض 15 صورة
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عرض 15 صورة
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عرض 15 صورة
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عرض 15 صورة
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كتب - معتز عباس:
شاركت الفنانة سارة سلامة متابعيها، أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.
ونشرت سارة الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي نالت إعجاب المتابعين.
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وتفاعل رواد "انستجرام" مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "قمر يا قلبي"، "برنسيسة جمال وطعامة"، "قمر أوي"، "جميلة للغاية".
يذكر أن، آخر أعمال سارة سلامة مسلسل "نقطة سودة" الذي عرض مؤخرا على قناة "إم بي سي مصر"، ويشارك في بطولته سوسن بدر، أحمد بدير، وفاء عامر، وم وإخراج محمد أسامة.
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