حسني شتا يهنئ مصطفى أبو سريع بعيد ميلاده: "تستأهل كل نجاح يا صاحبي"

كتب - معتز عباس:

وجه الفنان حسني شتا التهنئة لصديقه الفنان مصطفى أبو سريع بمناسبة عيد ميلاده.

ونشر حسني صورة تجمعه بـ مصطفى أبو سريع، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "القلب مليان ليك محبة وأنت عارف يا أخويا وصاحبي وعشرة عمري".

وأضاف: "كل سنة وأنت طيب وبخير وسعاده وربنا يزيدك نجاح وتألق يا امبراطور الكوميديا، تستأهل كل نجاح علي قد تعبك وإصرارك وحبك للناس و لـ فنك، ربنا يبارك فيك ويحفظ عيلتك ويحميها يا صاحبي يا رجولة يا سند ..حبيبي يا مصطفى يا أبو قلب طيب ياغالي".

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مسلسل "العتاولة 2" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، هُدى الإتربي، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد، أمير صلاح الدين، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.

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