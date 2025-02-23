سمية الخشاب تهنئ الشعب السعودي بمناسبة "يوم التأسيس"

كتبت- نوران أسامة:

هنأت الفنانة سمية الخشاب، الشعب السعودي بمناسبة "يوم التأسيس" الذي يوافق 22 فبراير من كل عام.

وظهرت سمية بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها عباءة باللون الأسود، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كل عام والمملكة العربية السعودية وولي العهد وشعبها طيبين وبخير ومن ازدهار إلى ازدهار بمناسبة يوم التأسيس".

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "تجنني، كل عام وأنتي أجمل فنانة، مبدعة ما شاء الله، ملكة جمال، قمرين، قمر يا سمسم".

يذكر أن الفنانة سمية الخشاب تشارك في دراما رمضان 2025 بمسلسل "أم أربعة وأربعين" وسط مجموعة من النجوم وهم جومانا مراد، فاطمة الصفي، حمد أشكناني، ميس قمر، هدى الخطيب، تأليف هبة مشاري حمادة، إخراج المثنى صبح، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وشاركت سمية في دراما رمضان 2024 بمسلسل "بـ 100 راجل"، من تأليف محمود حمدان، وإخراج إبرام نشأت، بطولة سمية الخشاب، صلاح عبدالله، سماء إبراهيم، محمود عبدالمغني، محمد القس، هالة فاخر.

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