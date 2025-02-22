كارمن سليمان تنشر صورًا سابقة لحملها قبل الولادة.. وليلى زاهر تعلق

كتب - معتز عباس:

كارمن سليمان تنشر صورًا من حملها قبل الولادة.. وليلى زاهر تعلق

شاركت المطربة كارمن سليمان صورًا سابقة من حملها تجمعها بزوجها الملحن مصطفى جاد ونجلها، قبل وضعها طفليها التوأم، الأيام الماضية.

ونشرت كارمن الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "لحظات غير منشورة".

وتفاعلت ليلى أحمد زاهر مع الصور، وعلقت: "مبروك يا حبيبتي ربنا يحفظكم".

View this post on Instagram A post shared by Carmen Soliman (@carmensoliman)

يذكر أن آخر أعمال كارمن سليمان، هي أغنية "اسيبلك روحي"، من كلمات مصطفى ناصر، وألحان مصطفى العسال، وحققت نجاحا كبيرا.

اقرأ أيضا..

"فنانة من طراز نادر".. روجينا توجه رسالة لـ إلهام شاهين من كواليس مسلسل "حسبة عمري"

"الأهلي يحتاج لمدرب أكثر جرأة".. محمد العدل ينتقد كولر بعد التعادل أمام الزمالك