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كارمن سليمان تنشر صورًا سابقة لحملها قبل الولادة.. وليلى زاهر تعلق

10:43 م السبت 22 فبراير 2025
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    كارمن سليمان تبرز حملها (3)
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    كارمن سليمان ونجلها
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    كارمن سليمان تبرز حملها (2)
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    كارمن سليمان وزوجها
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    كارمن سليمان
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كتب - معتز عباس:

كارمن سليمان تنشر صورًا من حملها قبل الولادة.. وليلى زاهر تعلق

شاركت المطربة كارمن سليمان صورًا سابقة من حملها تجمعها بزوجها الملحن مصطفى جاد ونجلها، قبل وضعها طفليها التوأم، الأيام الماضية.

ونشرت كارمن الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "لحظات غير منشورة".

وتفاعلت ليلى أحمد زاهر مع الصور، وعلقت: "مبروك يا حبيبتي ربنا يحفظكم".

يذكر أن آخر أعمال كارمن سليمان، هي أغنية "اسيبلك روحي"، من كلمات مصطفى ناصر، وألحان مصطفى العسال، وحققت نجاحا كبيرا.

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