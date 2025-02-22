"الأهلي يحتاج لمدرب أكثر جرأة".. محمد العدل ينتقد كولر بعد التعادل أمام الزمالك

كتب - معتز عباس:

علق المنتج محمد العدل، على نتيجة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1، منتقدًا إدارة مارسيل كولر مدرب الأهلي لمباراة القمة.

وكتب "العدل"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لم اعتاد أن أهاجم أو أنتقد أي أحد في منظومة الأهلي، لكن علامات الاستفهام حول كولر وتشكيلاته وتغيراته المتأخرة، وجبنه بعد إحراز الهدف، وهو نفس ما فعله في مباراة الزمالك السابقة ".

وأضاف: "نحتاج لمدير فني أكثر جرأة وأكثر إيماناً بأن فريقه قادر على الفوز وليس خطف الفوز، تمتلك دكة أقوى من المنافس ورغم هذا لم نشعر بها ركبته عليك، أنا آسف ماكنتش أحب أكتب الكلام ده".

وانتهى لقاء الأهلي والزمالك بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في قمة الجولة الـ 15 ضمن منافسات الدوري الممتاز.

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