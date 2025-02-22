بعد تصدرها التريند بسبب محمد رمضان.. 20 صورة للفنانة رزان جمال

كتب - معتز عباس:

تصدرت الفنانة رزان جمال ترند موقع البحث الشهير "جوجل"، بعد حديثها عن مشاركة النجم محمد رمضان في فيلم "أسد".

وقالت رزان في لقائها ببرنامج " On Set"، على فضائية "أون": "دوري مع محمد رمضان في فيلم أسد هيكون كتير مختلف عن أي أدوار قدمتها من قبل، ده اللي اقدر احكي عنه دلوقتي، لاني مش بحب احكي عن مشروع اقوم بتصويره حاليا، أول ما يخلص التصوير ساعتها بحكي عن التفاصيل".

وأضافت: "محمد رمضان شخصيته تحفة وانسان محترم وبيضحك كتير، وكتير الشغل حلو معاه وانسبط كتير، وفاجئني بطريقة تعامله كتير، وهو أحلى بالحقيقة، هو شخص متواضع ومش مغرور وانسان قريب من الناس ولذيذ".

فيلم أسد، يشارك في بطولته، محمد رمضان، خالد الصاوي، وماجد الكدواني، وشريف سلامة، علي قاسم، أحمد مالك، أحمد عبد الحميد، رزان جمال، ونجوم السودان محمود ميسرة السراج، وإسلام مبارك، ونزار جمعة، ومصطفى شحاتة، و إيمان يوسف.

جدير بالذكر أن مسلسل "القدر" من بطولة: قصي خولي، ديمة قندلفت، رزان جمال، ميلاد يوسف، وسام حنا، حسن عويتي، رندة كعدي، فارس ياغي، رانيا سلوان، بيار داغر، مارينال سركيس، فيكتوريا عون، آية طيبا، نورا رحال.

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