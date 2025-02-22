السقا عن المنشور المثير للجدل: "سهل أقول الصفحة اتهكرت ولازم أدافع عن الولد"

كتبت- منى الموجي:

وجه النجم أحمد السقا رسالة جديدة لمتابعيه، في تعليقه الثالث على المنشور المثير للجدل والذي تم وصفه بالمسيء، ونشره "أدمن" صفحة السقا بالخطأ على موقع فيسبوك في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

وكتب السقا في رسالته الجديدة عبر فيسبوك: "البوست ده موجه لأشقائنا في الله والوطن الأخوة المصريين المسيحيين، بالرجوع إلى البوستين السابقين ستحسنوا فهم الموضوع، الولد كان يقصد إن مفيش حد معصوم من الخطأ غير الأنبياء والرسل".

وتابع موضحا "ولكن لأننا أهملنا لغتنا العربية أو حتى العامية تم فهم الكلمة التي كتبها أنها إلغاء لوجود سيدنا عيسى عليه السلام وتأكيد العكس، فى حين إني كمواطن شقيق لكم في الله والوطن شرط من شروط ديني الإسلامي الإيمان بالله وكتبه ورسله ومنهم سيدنا المسيح عليه السلام".

وأضاف السقا "أرجوكم لا تدعوا الفتن والتعصب وعذرا فى اللفظ عدم التأني في الفهم وتجاهل بواطن المعاني يتسببوا في إحداث إشكالية ليس لها محل من الإعراب، وطن واحد .. شعب واحد. ملحوظة كان سهل أوي أقول الصفحة اتهكرت ولكن أبويا رباني على المواجهة وكان لازم أدافع عن الولد اللي نيته خير. لا إله إلا الله.. والمجد لله في الأعالي.. تحياتي".

كان السقا أكد أن المنشور المثير للجدل الذي نُشر في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، كُتب بالخطأ وبشكل غير مقصود، وتابع في تعليقه الثاني "أكرر مرة أخرى أن ما حدث بالأمس هو خطأ غير مقصود، من شخص يعمل معي بحسن نية وليس فيه أي توجهات أيديولوجية أو عرقية بل كان يقصد العكس تماما.. وأختم كلامي بالبلدي: عيسى نبي وموسى نبي، محمد نبي وكل من له نبي يصلي عليه.. تحياتي".

السقا كشف حقيقة ما حدث على صفحته بموقع فيسبوك، وكتب في أول تعليق له: "صباح الفل.. جمعة مباركة وكلها رزق وخير على الجميع.. للتوضيح الصفحة لم يتم سرقتها ولكن واحد من الشباب اللي معايا على الصفحة أدمن، كتب كلمتين بالغلط ونزلوا على صفحتي العامة بدل ما ينزلهم عنده وتم مسح البوست وبتحصل عادي".

وأضاف: "المهم متخلوش كل ده ينسيكم أغنية إسكندراني حلوة ويا رب تعجبكم إن شاء الله، وإن شاء الله رمضان كريم، تحياتي أخوكم أحمد السقا".

وكانت أخبار تداولت خلال الساعات الماضية، بشأن تعرض الحساب الرسمي للفنان أحمد السقا على موقع "فيسبوك" للاختراق، وأن المخترق أطلق على نفسه اسم "Samurai"، ونشر محتوى مسيء، لكن سرعان ما حُذف المنشور.

ويشارك السقا في مسلسلات رمضان 2025 بالجزء الثاني من "العتاولة"، بطولة: طارق لطفي، باسم سمرة، فيفي عبده، زينة، مصطفى أبو سريع، هدي الإتربي، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد، أمير صلاح الدين، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.