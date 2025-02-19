أحمد العوضي: "فيه حاجات لما بتتكسر صعب تتصلح"

كتب - معتز عباس:

قال الفنان أحمد العوضي، إن شهادة ميلاده كانت في مسلسل الاختيار، مضيفا: "كانت بداية جديدة بالنسبالي".

وأضاف "العوضي" في لقائه بأحد برامج التواصل الاجتماعي: "المعاملة الحلوة بتخلي الناس تحبني، كلمة حاضر بتريح والكلمة الحلوة بتقرب، لكن فيه حاجات لما بتكسر صعب تتصلح خاصة في علاقتك بالبني آدمين".

وأكمل: "أي علاقة في الدنيا قايمة على الثقة والأمان، هو ده اللي بيربط البني ادمين ببعضهم، والنجاح أحسن وسيلة للانتقام لو عايز تنتقم من حد انجح".

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يشارك أحمد العوضي في رمضان 2025، بمسلسل "فهد البطل"، يشارك في بطولته ميرنا نور الدين، وأحمد عبدالعزيز، ونسرين أمين، وكارولين عزمي، وصفاء الطوخي، وعزت زين، وصفوة، وغادة طلعت، أحمد ماجد، وآخرين، من تأليف محمود حمدان، ومن إخراج محمد عبدالسلام.

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