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عمرو سعد يوجه رسالة لـ محمد سامي.. والأخير يرد

06:41 م الأربعاء 19 فبراير 2025

الفنان عمرو سعد

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كتب- هاني صابر:

وجه الفنان عمرو سعد، رسالة للمخرج محمد سامي بعد الشائعات التي تم تداولها خلال الفترة الماضية حول وجود خلاف بينهما بسبب مسلسل "سيد الناس".

ونشر عمرو سعد، صورة له مع سامي، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "جدع".

ورد محمد سامي على رسالة عمرو سعد، ووضع إيموجي "قلب".

ويخوض عمرو سعد موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس".

مسلسل "سيد الناس" من إخراج محمد سامي، وبطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، بشرى، منة فضالي، سلوى عثمان، أحمد زاهر، ملك أحمد زاهر، وآخرين.

عمرو سعد

عمرو سعد المخرج محمد سامي مسلسل سيد الناس عمرو سعد على انستجرام خلاف عمرو سعد ومحمد سامي
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