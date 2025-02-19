عمرو سعد يوجه رسالة لـ محمد سامي.. والأخير يرد

كتب- هاني صابر:

وجه الفنان عمرو سعد، رسالة للمخرج محمد سامي بعد الشائعات التي تم تداولها خلال الفترة الماضية حول وجود خلاف بينهما بسبب مسلسل "سيد الناس".

ونشر عمرو سعد، صورة له مع سامي، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "جدع".

ورد محمد سامي على رسالة عمرو سعد، ووضع إيموجي "قلب".

ويخوض عمرو سعد موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس".

مسلسل "سيد الناس" من إخراج محمد سامي، وبطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، بشرى، منة فضالي، سلوى عثمان، أحمد زاهر، ملك أحمد زاهر، وآخرين.