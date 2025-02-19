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لهذا السبب.. فريدة سيف النصر تنتقد نبيلة عبيد

08:12 ص الأربعاء 19 فبراير 2025

نبيلة عبيد

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كتبت- سهيلة أسامة:

انتقدت الفنانة فريدة سيف النصر، النجمة نبيلة عبيد، بعد مشاركتها في مسابقة "الوجوه الجديدة" لمسلسل "جذوة".

وكتبت فريدة عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك": "إحساسي لما بيرفض نعمة الله يديمها، آراء ومتسابقين إزاي يعني فين منصة التحكيم وفين المسرح للمتسابقين، والمسلسل دراما ولا عن تاريخ الرقص الشرقي هاتولهم رقاصين، ما عيب بقى".

وأضافت: "عايز ممثلين كلم النقيب وأنا بلغته، وعن حالات كتير زيكم ببالغه وما بروحش، وجهات الإنتاج العربية المحترمة والمعروفة نعلمها جميعًا، مش قيمتك يا بلبلة".

يذكر أن، آخر مشاركات الفنانة فريدة سيف النصر كانت بمسلسل "العتاولة" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

نبيلة عبيد الفنانة نبيلة عبيد فريدة سيف النصر العتاولة الفنانة فريدة سيف النصر مسابقة الوجوه الجديدة مسليل جذوة
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