كايروكي تستضيف فرقة فلسطينية في حفل الجمعة (تعرف على التفاصيل)

أول تعليق من كارمن سليمان بعد إنجاب توأمها (صور وفيديو)

كتب- مصطفى حمزة:



يستعد فريق كايروكي، لتقديم حفله المقرر إقامته في العاصمة الجديدة، مساء الجمعة المقبل الموافق 21 فبراير.



فريق كايروكي، يقدم الحفل بمشاركة الفريق الفلسطيني الـ 47 روح، والمكون من 4 أفراد يقدمون الموسيقى الإليكترونية.

وتتراوح أسعار تذاكر الحفل بين 1200 و5500 جنيها.



فريق "كايروكي" بقيادة الفنان أمير عيد، يقدم في الحفل مجموعة كبيرة من أبرز أغانيها في الحفل ومنها، "تلك قضية، جوني كاش، روما، بسرح وأتوه، أنا نجم، كوستاريكا، روبرتو، و متوحشنيش"، وغيرها من الأغاني.