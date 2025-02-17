مسلسلات شبكة قنوات "DMC - دي إم سي" في شهر رمضان 2025

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كتب- هاني صابر:

يترقب عشاق الدراما، مشاهدة عددا من الأعمال الفنية المميزة عبر شبكة قنوات وتليفزيون "DMC - دي إم سي" في موسم دراما رمضان 2025 عبر محطاتها، ومنها ما يعرض بشكل حصري وأخرى ستعرض على باقي المحطات الفضائية التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتعرض قناة "DMC" عبر شاشتها 7 مسلسلات، هم "وتقابل حبيب" و"إخواتي" و "ولاد الشمس" و "شهادة معاملة أطفال" و "الكابتن" و"لام شمسية" و "حسبة عمري".

ونستعرض لكم خريطة مسلسلات قناة "DMC - دي إم سي" في شهر رمضان 2025:

مسلسل وتقابل حبيب

تعرض قناة "دي إم سي" مسلسل "وتقابل حبيب" عبر شاشتها في رمضان 2025.

مسلسل "وتقابل حبيب" من تأليف عمرو محمود ياسين، وبطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبدالله، بسنت شوقي، محمود عمرو ياسين، إنتاج تامر مرسي، إخراج محمد الخبيري.

مسلسل ولاد الشمس

تعرض قناة "دي إم سي" مسلسل "ولاد الشمس" عبر شاشتها في رمضان 2025.

مسلسل "ولاد الشمس" بطولة محمود حميدة وأحمد مالك وطه دسوقي، چلا هشام ومريم الجندي ودنيا ماهر وغادة طلعت، والعمل من تأليف محمود عزت، إخراج شادي عبدالسلام.

مسلسل شهادة معاملة أطفال

تعرض قناة "دي إم سي" مسلسل "شهادة معاملة أطفال" عبر شاشتها في رمضان 2025.

تدور أحداث مسلسل"شهادة معاملة أطفال" في إطار كوميدي اجتماعي، حيث يجسد هنيدي دور محامٍ يدخل في غيبوبة ويفيق منها بعد 20 عامًا، ليواجه تحولات جذرية في المجتمع، مما يضعه أمام مواقف طريفة وتحديات غير متوقعة.

مسلسل "شهادة معاملة أطفال" من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة محمد هنيدي، صبري فواز، سما إبراهيم، محمود حافظ، نهى عابدين، وليد فواز، وخالد أنور، وآخرين.

مسلسل الكابتن

تعرض قناة "دي إم سي" مسلسل "الكابتن" عبر شاشتها في رمضان 2025.

تدور أحداث مسلسل "الكابتن" في إطار كوميدي، حول تعرض طائرة الكابتن حسام عز الدين لحادث سقوط مروع، يسفر عن وفاة جميع من كان في الطائرة، لكنه ينجو بحياته ويدخل في غيبوبة، وبعد شفائه تظهر له أرواح ركاب الطائرة، ليدخل في صراع كوميدي معهم طوال أحداث المسلسل.

المسلسل بطولة أكرم حسني، آية سماحة، سوسن بدر، أحمد عبد الوهاب، محمد رضوان، رحمة أحمد فرج، أحمد الرافعي، وآخرين، وتأليف أيمن الشايب وعمرو الدالي، إخراج معتز التوني.

مسلسل إخواتي

تعرض قناة "دي إم سي" مسلسل "إخواتي" عبر شاشتها في رمضان 2025.

مسلسل"إخواتي" بطولة نيللي كريم، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، روبي، علي صبحي، محمد ممدوح، نبيل عيسى، وآخرين، وتأليف مهاب طارق، وإخراج محمد شاكر خضير.

مسلسل حسبة عمري

تعرض قناة "دي إم سي" مسلسل "حسبة عمري" عبر شاشتها في رمضان 2025.

مسلسل "حسبة عمري" بطولة روجينا ومحمد رضوان وعمرو عبد الجليل وعلي الطيب ومحمود البزاوي، وآخرين، ومن تأليف محمود عز وإخراج مي ممدوح.

مسلسل لام شمسية

تعرض قناة "دي إم سي" مسلسل "لام شمسية" عبر شاشتها في رمضان 2025.

مسلسل"لام شمسية" تدور أحداثه في إطار اجتماعي من خلال 15 حلقة، ومن تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، أسيل عمران، ثراء جبيل، صفاء الطوخي، يسرا اللوزي.