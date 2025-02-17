موعد ومكان عزاء الفنانة آسيا مدني

كتب- مصطفى حمزة:

حددت أسرة الفنانة السودانية الراحلة آسيا مدني، موعد و مكان إقامة العزاء بعد رحيلها أمس الأحد.

ويقام العزاء في مسجد نبيهة يكن أمام المركز الثقافي الفرنسي في المنيرة.

الفنانة الراحلة آسيا مدني، رحلت عن عالمنا أمس الأحد، وشُيعت جنازتها من مسجد عمر بن العاص، عقب صلاة المغرب.

الفنانة السودانية الراحلة آسيا مدني، نالت شهرتها من خلال تقديمها أغاني الفولكلور السوداني، وقدمت حفلاتها بمهرجانات عديدة في مصر ودول أوروبا.

وكانت الراحلة من مؤسسي مشروع موسيقى النيل، وشاركت في بطولة فيلم يروي تفاصيل التجربة، وعرض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وشاركته الفنانة الراحلة آسيا مدني في مسلسل "بطن الحوت" من تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح، وبطولة محمد فراج، باسم سمرة، سماح انور، أسماء أبو اليزيد، عبد العزيز مخيون، محمود السراج، عصام عمر.