محمد رمضان يصدم جمهوره: "أي حاجة سمعتوها عن مدفع رمضان مش صح"

كتب - معتز عباس:

رد الفنان محمد رمضان على الجدل المثار، حول تفاصيل برنامجه الجديد "مدفع رمضان"، المقرر عرضه على قناة “DMC” في رمضان 2025.

ونشر رمضان، فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، قال فيه: "الحاجة الوحيدة اللي صح عن مدفع رمضان أنه بعد أذان المغرب على قناة دي ام سي، اي حاجة تاني سمعتوها مش صح، كل الأخبار اللي أنا قريتها ولا ليها علاقة بالموضوع والفكرة، وأي حد يقولك حاجة غير كدة قوله باختصار شديد مدفع رمضان حديد".

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يذكر أن محمد رمضان كاشفًا عن ظهوره في رمضان المقبل 2025، على قناة "DMC".

ونشر"رمضان"، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، موجهًا رسالة لمتابعيه: "وأنت قاعد بتفطر هتبقى جايب قناة دي ام سي استنى مدفع رمضان، بعد الأذان على طول هتشوفه وهو بيضرب، هتقولي بتعمل كدة ليه، هقولك عشان باختصار شديد أنا مليش تقليد".

وطرح رمضان يناير الماضي أحدث كليباته الغنائية بعنوان "قطتي مبتخربش"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب.

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