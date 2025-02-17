إعلان

محمد رمضان يصدم جمهوره: "أي حاجة سمعتوها عن مدفع رمضان مش صح"

12:24 ص الإثنين 17 فبراير 2025

محمد رمضان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

رد الفنان محمد رمضان على الجدل المثار، حول تفاصيل برنامجه الجديد "مدفع رمضان"، المقرر عرضه على قناة “DMC” في رمضان 2025.

ونشر رمضان، فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، قال فيه: "الحاجة الوحيدة اللي صح عن مدفع رمضان أنه بعد أذان المغرب على قناة دي ام سي، اي حاجة تاني سمعتوها مش صح، كل الأخبار اللي أنا قريتها ولا ليها علاقة بالموضوع والفكرة، وأي حد يقولك حاجة غير كدة قوله باختصار شديد مدفع رمضان حديد".

يذكر أن محمد رمضان كاشفًا عن ظهوره في رمضان المقبل 2025، على قناة "DMC".
ونشر"رمضان"، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، موجهًا رسالة لمتابعيه: "وأنت قاعد بتفطر هتبقى جايب قناة دي ام سي استنى مدفع رمضان، بعد الأذان على طول هتشوفه وهو بيضرب، هتقولي بتعمل كدة ليه، هقولك عشان باختصار شديد أنا مليش تقليد".
وطرح رمضان يناير الماضي أحدث كليباته الغنائية بعنوان "قطتي مبتخربش"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب.

اقرأ أيضا..
سارة سلامة تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. والجمهور يغازلها: "سندريلا الجميلات"

هاني رمزي ينشر صورًا جديدة من خطوبة نجله.. ويوجه له رسالة

محمد رمضان مدفع رمضان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

شعيرات دموية بالمخ.. ماذا نعرف عن مرض الخطيب؟
خريطة مسلسلات رمضان 2025 والقنوات العارضة.. 35 عملا دراميا بالأسماء والصور