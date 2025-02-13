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أول تعليق من حميد الشاعري عن أنباء زواجه.. ماذا قال؟

12:39 ص الخميس 13 فبراير 2025

حميد الشاعري

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كتبت- منال الجيوشي:

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء حول زواج الفنان حميد الشاعري، بعد انفصاله عن زوجته السابقة صوفيا منذ عامين.

ونفى حميد الشاعري هذه الأنباء المتداولة جملة وتفصيلا، مؤكدًا أنه لم يتزوج ولا يعرف مصدر تلك الشائعات.

يقوم حميد الشاعري بتجهيز عدة أعمال غنائية جديدة هذه الفترة، إذ ينشغل حاليا بعدد من المشروعات الموسيقية المنفردة، والتي يتعاون خلالها مع مجموعة من النجوم من أجيال مختلفة.

ويتعاون حميد الشاعري في عمل غنائي جديد يجمعه بالمغني تووليت، والذي ظهر في الاستديو الخاص بحميد أثناء تجهيز عمل فني، سيتم الإعلان عن تفاصيله قريبا.

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