ياسر جلال يواسي عمرو محمود ياسين في وفاة خاله شقيق الفنانة شهيرة (صور)

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كتب - معتز عباس:

تصوير / أحمد مسعد:

أقيم مساء اليوم الأربعاء، عزاء وحيد حمدي شقيق الفنانة شهيرة بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

وحرص الفنان ياسر جلال على تقديم واجب العزاء، ومواساة الفنان عمرو ياسين في وفاة خاله وحيد حمدي.

وحضر العزاء، الفنانة سهير رمزي والفنانة ميرفت أمين والإعلامية بوسي شلبي، أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

واستقبل الفنان والمؤلف عمرو محمود ياسين، المعزيين في وفاة خاله وحيد حمدي بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

وكانت جنازة شقيق شهيرة، شُيعت من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر.

يذكر أن، رانيا محمود ياسين، أعلنت الأحد الماضي عن وفاة خالها وحيد حمدي، عبر حسابها على "فيسبوك"، وعلقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله خالي الأستاذ وحيد حمدي، خالص العزاء لأخي وابن خالي أحمد وحيد حمدي، ولجميع الأسرة، رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته، والبقاء والدوام لله".