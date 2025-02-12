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علاء ولي الدين يتصدر تريند جوجل بعد رحيله لهذا السبب

04:17 م الأربعاء 12 فبراير 2025

أشرف عبد الباقي والراحل علاء ولي الدين

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كتبت- نوران أسامة:

تصدر اسم النجم الراحل علاء ولي الدين تريند مؤشر البحث جوجل بعد حرص نجوم الوسط الفني على إحيا ذكرى وفاته.

وجاء من بين النجوم الفنان أشرف عبد الباقي الذي أحيا ذكرى وفاة الفنان الراحل علاء ولي الدين، التي حلت 11 فبراير 2003.

ونشر "عبد الباقي" عبر حسابه على موقع "إنستجرام" صورة أرشيفية تجمعه بالراحل، وكتب: "صاحبي اللي كنت مسنود عليه حرفيًا توفي زي النهاردة من 22 سنة، ولغاية النهاردة وبرغم إني عندي أصحاب كتير، لكن محدش زي علاء، ربنا يرحمك ويغفرلك يا رب".

ويعد الراحل علاء ولي الدين من أبرز نجوم الكوميديا بفترة التسعينيات وتعاون مع عدد من أبرز نجوم الكوميديا، وكانت آخر أعماله السينمائية كانت فيلم "إبن عز" عام 2001 للمخرج الكبير شريف عرفة.

ويذكر آخر مشاركات الفنان أشرف عبد الباقي بظهوره كضيف شرف بأحداث فيلم "مين يصدق"، والذي يعد أولى تجارب ابنته زينة الإخراجية، وعرض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأخيرة.

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